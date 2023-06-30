Дисквалификация Шапи-Сулейманова не распространится на другие чемпионаты. Приоритет игрока — Россия и Турция

Как стало известно «СЭ», дисквалификация российского футболиста Магомеда Шапи-Сулейманова, полученная после драки в матче чемпионата Израиля против «Маккаби» из Хайфы (1:2), не будет распространяться на другие европейские чемпионаты.

У футболиста осталось 8 матчей дисквалификации, которые будут действовать только внутри чемпионата Израиля. В связи с этим, приоритетными вариантами для продолжения карьеры нападающего являются предложения из России и Турции.

Сулейманов с августа 2022 года выступает за «Хапоэль» на правах аренды из «Краснодара». В составе израильской команды форвард провел 35 матчей во всех официальных турнирах, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что к футболисту проявляет интерес «Рубин», который со следующего сезона будет выступать в РПЛ.