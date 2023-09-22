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Сегодня, 21:59

Экс-игрок «Эвертона» Сигурдссон дебютировал за датский «Люнгбю». Он не играл два года из-за подозрений в педофилии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Гильфи Сигурдссон в «Эвертоне» (в центре).
Фото Соцсети
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Бывший полузащитник «Эвертона» Гильфи Сигурдссон дебютировал за датский «Люнгбю».

34-летний исландец вышел на замену на 71-й минуте матча против «Вайле» в 9-м туре чемпионата Дании. Он подписал с «Люнгбю» контракт в августе этого года.

Сигурдссон вышел на поле впервые за два с лишним года. В мае 2021 года полузащитника, который тогда играл за «Эвертон», отстранили от футбола из-за подозрений в педофилии.

С того момента футболист был под следствием до апреля этого года, когда с него сняли все обвинения. Подробности дела не раскрывались.

Футбол
ФК Эвертон
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