Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 00:19

«Фамаликан» в меньшинстве обыграл «Ароку». Злобин остался в запасе

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Фамаликан» переиграл «Ароку» в матче 6-го тура чемпионата Португалии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Фамаликан» в Вила-Нова-ди-Фамаликане.

Защитник Отавиу на 28-й минуте встречи вывел хозяев вперед. Его гол стал единственны в первом тайме. В начале второй половины Риччели получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Однако гостям не удалось воспользоваться этим — полузащитник Морлайе Силла не реализовал пенальти. В концовке встречи составы стали равными, так как испанский нападающий «Ароки» Рафа Мухика заработал красную карточку.

Российский голкипер «Фамаликана» Иван Злобин провел всю встречу на скамейке запасных. 26-летий россиянин пока не выходил на поле в этом сезоне.

«Фамаликан» набрал 11 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Арока» идет на 11-й строчке (6 очков).

Португалия. Премьер-лига. 6-й тур
22 сент, 00:00. Estadio Municipal 22 de Junho (Вила-Нова-ди-Фамаликан)
Фамаликан
1:0
Арока

Футбол
ФК Арока
Иван Злобин
1
0
Читайте также
На Олимпиаде хотят лишить флага еще одну страну. Кто теперь под угрозой?
«Рука была похожа на кровавое месиво». Знаменитый баскетболист вернулся в спорт после жуткого инцидента
Находившийся в Севастополе британский журналист оценил работу российской ПВО
Ракетный удар по Севастополю. Главное
Небензя рассказал о неформальном общении с коллегами из недружественных стран
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-игрок «Эвертона» Сигурдссон дебютировал за датский «Люнгбю». Он не играл два года из-за подозрений в педофилии