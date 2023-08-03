Экс-игрок «Ференцвароша» Боли: «Не думал, что карьера Черчесова в Будапеште завершится вот так»

Бывший игрок «Ференцвароша» Франк Боли поделился мнением об отставке главного тренера Станислава Черчесова.

— Отставка Черчесова стала для вас большим сюрпризом?

— Да, конечно. Не думал, что его карьера в Будапеште завершится вот так. Случаются такие необъяснимые матчи, которые не приснятся тебе и в кошмарном сне («Ференцварош» проиграл «Клаксвику» с Фарерских островов в квалификации Лиги чемпионов. — Прим. «СЭ»). Видимо, это именно такой случай. Кстати, в самом начале работы Черчесова в «Ференцвароше» мы выдали одну провальную игру в чемпионате Венгрии, когда дома уступили с таким же счетом — 0:3. Нашим соперником в тот неудачный день оказался ПАКШ, который через несколько месяцев мы победили в финале Кубка Венгрии — и тоже со счетом 3:0.