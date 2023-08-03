Экс-игрок «Ференцвароша» Боли: «Считаю, что Черчесов — классный тренер. Ценю его как человека»

Бывший игрок «Ференцвароша» Франк Боли поделился мнением о работе со Станиславом Черчесовым.

«Считаю, что Черчесов — классный тренер. Я очень ценю его как человека. Как только узнал, что его уволили из «Ференцвароша», сразу написал слова поддержки. У меня к Черчесову особое отношение. Когда он пришел в команду, я не работал с основным составом из-за определенных разногласий с клубом. Тренер не знал меня, но что-то для себя понял и настоял на моем возвращении в основной состав. А еще сказал мне за четыре месяца до финала Кубка Венгрии, что я выйду в этом матче и забью два гола. Вначале не поверил, но именно так и случилось! А до этого мне удалось сделать дубль еще и в полуфинале. Так что та победа для меня лично ценна вдвойне», — сказал Боли.