Экс-нападающий «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш может оказаться в «Карабахе»

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» интересуется бывшим нападающим «Спартака» и «Локомотива» Зе Луишем, сообщает azerisport.com.

Последним клубом 31-летнего игрока сборной Кабо-Верде, которым на данный момент также интересуется турецкий «Хатайспор», был «Ат-Таавун» из Саудовской Аравии.

13 января 2022 года «Локомотив» сообщил о расторжении контракта с форвардом по обоюдному согласию. Футболист играл за команду с октября 2020 года. В его активе 16 матчей за «Локомотив», один гол и два ассиста.

До «Локомотива» футболист выступал в России за «Спартак» с 2015 по 2019 год и завоевал с красно-белыми титул чемпионов России, а также Суперкубок страны в 2017 году.