Экс-тренер сборной Хорватии Мирослав Блажевич умер в возрасте 87 лет

Бывший главный тренер сборной Хорватии Мирослав Блажевич умер в возрасте 87 лет, сообщает Федерация футбола Хорватии.

Специалист ушел из жизни за два дня до своего 88-летия после продолжительной болезни. У него в 2011 году был диагностирован рак простаты.

Блажевич возглавлял сборную Хорватии с 1994 по 2000 год, а в 1998 взял с ней бронзу чемпионата мира.

Также он работал в сборных Швейцарии, Ирана и Боснии и Герцеговины, возглавлял такие клубы, как «Сьон», ПАОК, «Нант», «Динамо» Загреб и «Хайдук».

Среди достижений Блажевича — 2 чемпионства в Хорватии, победы в Кубке и Суперкубке этой страны, победа в Кубке Швейцарии и титул чемпиона Югославии.