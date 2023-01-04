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Сегодня, 19:36

«Ференцварош» Черчесова подпишет двух новичков

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото IMAGO/Norbert Scanella
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По информации «СЭ», «Ференцварош» Станислава Черчесова договорился о контрактах с 28-летним суринамским центральным защитником Менти Абеной и 25-летним ганским нападающим Овусу Квабеной.

Летом 2023 года у обоих футболистов заканчиваются соглашения с нынешними командами: Абена выступает за словацкий «Слован», Квабена — за азербайджанский «Карабах». Игроки переедут в Будапешт на правах свободных агентов после завершения нынешнего сезона.

Напомним, что «Слован» и «Карабах» встречались с «Ференцварошем» в отборочном турнире Лиги чемпионов-2022/23: словаков «Фради» прошли (1:2, 4:1) во 2-м отборочном раунде, азербайджанцам уступили (1:1, 1:3) в 3-м — при этом Квабена забил в Баку в матче, который завершился вничью.

Сейчас команда из столицы Венгрии, в которой работает главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020, лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя «Кечкемет» на восемь очков, хотя провела на две встречи меньше.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
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