Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:20

Гаджиев считает, что Роналду сможет сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о перспективах выступления португальского нападающего Криштиану Роналду в следующем сезоне Лиги чемпионов.

«Думаю, что и через год Роналду сможет играть в Лиге чемпионов. Сейчас там играют футболисты, подготовленные заметно хуже, чем он. Криштиану сохраняет хорошее физическое состояние для своих лет. Вероятно, он не будет играть по 90 минут в каждом матче. Но для достижения результата его могут иногда выпускать на тайм или на 30 минут. Роналду — очень большой мастер и профессионал. Если бы он не отдавал всего себя футболу, то можно было бы сомневаться в его перспективах. Но Криштиану подчинил всю свою жизнь игре. Поэтому он точно будет готов», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

30 декабря португалец подписал контракт с «Аль-Насром». Его соглашение с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до лета 2025 года. Также сообщалось, что 37-летний форвард может перейти в аренду в «Ньюкасл», если команда по итогам сезона сможет выйти в Лигу чемпионов.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10543484-gadzhiev-ocenil-gotovnost-ronaldu-sygrat-v-lige-chempionov-sleduyuschego-sezona.html
Криштиану Роналду
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аль-Наср
ФК Ньюкасл Юнайтед
Гаджи Гаджиев
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сколько осталось забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки?
«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»
В отеле в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины
СБУ предъявила подозрение командующим ВКС РФ и экс-командующему ЧФ
В Самаре прошел митинг в память о погибших в Макеевке военнослужащих РФ
Hurriyet раскрыла подробности обмена пленными с участием азовцев и Медведчука
Материалы сюжета: Криштиану Роналду в Саудовской Аравии: новый поворот
Узбекский форвард «Аль-Насра» прокомментировал слухи о том, что Роналду отобрал у него 7-й номер
Новичок «Аль-Насра» Роналду прилетел в Саудовскую Аравию
Marca: Роналду может перейти в аренду в «Ньюкасл», если клуб выйдет в ЛЧ
«Грустный конец Роналду, он завершил карьеру в интервью Моргану». Эксперты и СМИ — о переходе Криштиану в «Аль-Наср»
Узбекский нападающий «Аль-Насра» не уступил семерку Криштиану. Его выставили на трансфер
Презентация Криштиану Роналду в «Аль-Насре» состоится 3 января
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Узбекский форвард «Аль-Насра» прокомментировал слухи о том, что Роналду отобрал у него 7-й номер