Узбекский форвард «Аль-Насра» прокомментировал слухи о том, что Роналду отобрал у него 7-й номер

Узбекистанский нападающий «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов опроверг информацию о том, что новый игрок клуба, португальский форвард Криштиану Роналду отобрал у него седьмой номер.

«Это не соответствует действительности. Во вчерашнем эфире я сказал, что Роналду отбирает у меня седьмой номер? К этому надо относится с юмором! Те, кто меня хорошо знает, сразу это поняли. Планы? Внимательно следить за Роналду в «Аль-Насре». Он один из лучших игроков своего времени. Есть очень много вещей, которым можно научиться у Криштиану», — заявил Машарипов в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Машарипов отказался от смены номера и руководство клуба выставило его на трансфер. Позже, президент команды сообщил, что эта информация — фейк. Узбекский форвард будет выступать в команде под 77-м номером.

30 декабря португалец подписал контракт с «Аль-Насром». Его соглашение с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до лета 2025 года.