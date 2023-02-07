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Сегодня, 17:54

Гладилин считает, что Кержаков принял правильное решение возглавить кипрский клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал назначение Александра Кержакова главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса».

«Это не шаг назад. Когда тренер сидит без работы — это плохо. Большого перерыва в творческой деятельности, в особенности тренерской, не должно быть. Я считаю, что он принял правильное решение. Да, кипрский футбол в сравнении с российским — это понижение в классе. Но он будет иметь практику, продолжит тренерскую работу. Кержаков еще молодой специалист, он только начал тренерскую деятельность. Это для него полезно, он просто идет по тренерскому пути. Он набирается опыта, международного к тому же», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

февраля генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус подтвердил «СЭ» информацию, что Кержаков возглавит клуб. В среду специалист должен прибыть на Кипр и затем подписать контракт.

Последним местом работы Кержакова был «Нижний Новгород», который он покинул после окончания сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место (из 14 команд) в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав в 22 матчах 23 очка.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/07/19684657.shtml?updated
Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
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