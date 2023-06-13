Главный тренер «Ариса»: «Кокорину у нас было максимально комфортно, он бы и дальше прогрессировал»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в комментарии для «СЭ» высказался о качествах нападающего Александра Кокорина.

«Саша — огромный мастер, талант. Нельзя забывать, что мы, как тренерский штаб, провели большую работу. Саша попал в команду, где он вернулся на свой топ-уровень по физике и тактике. Его мастерство блистает, когда он чувствует себя одним из важнейших футболистов в функционирующем коллективе. При всем уважении, не знаю, смогут ли другие специалисты и команды предоставить ему то, что он почувствовал у нас. Уверен, что ему было бы у нас максимально комфортно, он бы и дальше прогрессировал. Хотя ему и не 19 лет», — сказал Шпилевский «СЭ».

Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины» в сезоне-2022/23. На счету 32-летнего россиянина 13 голов и 6 результативных передач в 30 матчах за кипрскую команду, с которой он стал чемпионом страны.