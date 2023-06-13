Шпилевский: «Кокорин еще никуда не вернулся. Не все так быстро решается, как хотелось бы»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил «СЭ» на вопрос о будущем нападающего Александра Кокорина.

32-летний россиянин выступал за команду из Кипра на правах аренды в сезоне-2022/23.

«Возвращение в «Фиорентину»? Кокорин еще никуда не вернулся. Посмотрим, что будет дальше. Не могу сказать, где он будет и как. Наверное, даже Саша еще не знает. Общался с ним, знаю его точку зрения. Наш президент общается с Кокориным, все в процессе. Дата принятия решения 19 июня? Все так складывается, что, наверное, задержится. Не все так быстро решается, как хотелось бы», — сказал Шпилевский «СЭ».

В сезоне-2022/23 Кокорин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах за «Арис» во всех турнирах.

Контракт российского форварда с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года.