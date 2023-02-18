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Сегодня, 22:51

Черчесов: «С чего бы мне злиться? Мы лидируем в лиге с отрывом в 14 очков»

Иван Шитик
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото ФК &quot;Ференцварош&quot;
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил игру команды в матче 20-го тура чемпионата Венгрии против «Кечкемета» (1:1).

«Хочу подчеркнуть, что мы играли со вторым местом. С чего бы мне злиться? Мы сыграли вничью с нашим ближайшим преследователем. Мы показывали тот футбол, который хотели. Мы лидируем в лиге с отрывом в 14 очков. На что я могу злиться, так это на травмы.

У нас трое травмированных игроков основного состава, это непростая ситуация. Игроки, которые их заменяют, должны проявить себя. Надеюсь, все будут на том уровне, на котором мы хотим их видеть», — приводит слова тренера сайт команды.

Команда Станислава Черчесова набрала 46 очков и сохраняет уверенное лидерство в турнирной таблице.

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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