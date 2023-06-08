«Интер Майами» после заявления Месси обошел все клубы НФЛ, МЛБ, НХЛ и МЛС по количеству подписчиков в Instagram

После заявления аргентинского нападающего Лионеля Месси о переходе в «Интер Майами», на аккаунт команды соцсетях подписалось более 4,5 миллионов человек, сообщает Front Office Sports.

До перехода 35-летнего аргентинца аккаунт команды насчитывал чуть более 1 миллиона подписчиков.

Теперь число подписчиков на аккаунте «Интер Майами» превышает 5,7 миллионов читателей. Страница новой команды Месси обошла все клубы НФЛ, МЛБ, НХЛ и МЛС по количеству подписчиков в Instagram* (компания Meta, которой принадлежит соцсеть, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации).

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами». Клуб также анонсировал его подписание.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.