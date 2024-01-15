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Сегодня, 19:47

Источник: Месси проиграл в номинации «Лучший игрок» FIFA The Best и отказался приезжать на церемонию

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не станет победителем в номинации «Лучший игрок» на церемонии The Best FIFA Football Awards 2023, сообщает D Sports.

Ранее в СМИ появилась информация, что обладателем награды станет форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн. По информации источника, Месси не приедет на церемонию, несмотря на то, что попал в финальную тройку номинантов.

С лета прошлого года 36-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» в МЛС, В прошедшем сезоне Месси провел 14 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Лионель Месси
Футбол
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