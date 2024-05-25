Впервые на турнире «Большого шлема» и с ходу залетела в основную сетку. Кто такая Юлия Авдеева?

Знакомимся с 21-летней российской теннисисткой.

В Париже все готово к старту розыгрыша «Ролан Гаррос». В женской сетке в этом году большое представительство российских теннисисток — 15 девушек. Среди них особенно выделяется 21-летняя Юлия Авдеева, которая единственная из всех наших спортсменок пробилась в первый раунд грунтового «мейджора» через квалификацию. А ведь она впервые участвует во взрослом турнире «Большого шлема».

Одна из шести

Всего в квалификации «Ролан Гаррос» выступали шесть россиянок. Ни у одной не было номера «посева», а значит, фаворитами в борьбе за путевку в основную сетку наши девушки не выглядели. Екатерина Макарова и Полина Кудерметова покинули турнир после одного матча, Анастасия Тихонова не справилась с соперницей во втором раунде, а Оксане Селехметьевой и Анастасии Захаровой оставалось выиграть один поединок, чтобы войти в элиту.

Все сложилось только у Авдеевой. Сначала в трех сетах она одолела колумбийку Эмелиану Аранго (15 номер «посева»), затем спокойно прошла француженку Марго Рувруа, получившую «уайлд-кард», а в решающем матче справилась с австралийкой Оливией Гадеки. Последняя встреча далась непросто, ведь в первом сете Гадеки разнесла соперницу, но россиянка смогла переломить ход поединка — 1:6, 6:3, 6:2.

«Перед матчем было ощущение, что что-то важное должно произойти. Из-за этого до игры и поначалу слишком нервничала. Все-таки первый раз на «Большом шлеме». Я всегда думала, что смогу пройти в основную сетку на «Шлеме», но не ожидала, что удастся с первого раза. Думала, круг квалификации выиграть бы для начала. Высоких целей не ставила, собиралась скорее посмотреть, на что способна, могу ли. А если не могу, что нужно сделать, чтобы получилось в следующий раз», — приводит слова Юлии Sports.ru.

Несмотря на такое значимое достижение, Авдеева не чувствует карьерный прорыв, говорит, что возраст уже не тот. «Честно говоря, больше такое ощущение было, когда начала выигрывать турниры ITF. Что у меня начало получаться. А сейчас ощущение, что так и должно было быть. Мне же не 15-16-17 лет. Работаю, тренируюсь, анализирую — вот эффект. Возможно, к этому просто нужно привыкнуть», — объяснила теннисистка.

Фото из соцсетей Юлии Авдеевой

Жизнь в Германии

Авдеева занимает 188-ю строчку рейтинга WTA. За свою недолгую карьеру она выиграла три турнира ITF — два в прошлом сезоне и один в феврале этого года. Другой информации на сайтах ITF и WTA нет. В профайле отсутствуют фото и место рождения. Немного о себе Юлия рассказала Sports.ru после выхода в основную сетку «Ролан Гаррос»: «Родилась я в Сибири, у меня и характер сибирский. Моя мама легкоатлетка, она много физподготовкой со мной занималась, семья в целом спортивная. Долго тренировалась в Питере, сейчас уже лет пять-шесть в Германии — с тренером. Мой молодой человек тоже как тренер».

Нынешнее интервью — не первое для теннисистки. В 2021-м году Адвеева общалась с YouTube-каналом «Время тенниса». Там среди прочего она назвала причины отъезда в Германию: «Скорее всего, в России невозможно найти такие условия для тенниса. Либо для этого необходимо много средств. Для такого количество времени, которое я тренируюсь, нужны большие затраты в России. И тренер должен быть хороший: искать спарринг-партнеров, находить залы для занятий ОФП. А в Германии все в одном месте, постоянно находишься в этой атмосфере. В России же надо туда поехать, сюда поехать. Тратишь на поездки огромное количество времени и сил».

Два из трех своих титулов ITF Юлия выиграла как раз в Германии. В плане же игрового стиля она ориентируется на текущую вторую ракетку мира Арину Соболенко: «Пытаюсь играть немножко как она, смотрю много ее матчей. Ее пример придает уверенности в моей игре. Да и вообще больше примеров, когда успешны высокие игроки с плотными ударами, активные. В какой-то момент нашла в этом смысл и для своей игры тоже, стараюсь анализировать и смотреть, что в похожем стиле может получиться у меня. Было бы интересно, конечно, с Ариной сыграть — но хотелось бы попозже на турнире».

Фото Global Look Press

Тяжелый жребий

Интересно, что на юниорском уровне ее первым «Большим шлемом» тоже был «Ролан Гаррос». Случилось это в пандемийном 2020 году. В интервью «Время тенниса» она рассказывала, что с трудом тогда пробилась в Париж, где дошла до третьего круга: «Для моего тогдашнего состояния это был хороший результат. У меня не было уверенности, чувствовала себя очень дискомфортно. Мне просто нравилась атмосфера. Хотелось там как можно дольше оставаться. Особенно в первом матче испытывала нереальное волнение. Если удавалось после двух ударов в корт попасть, то это было что-то с чем-то».

Сейчас волнение нужно гасить сразу, ведь соперницы совершенно другого уровня. Со жребием россиянке не особо повезло. В первом круге «Ролан Гаррос» — 2024 Авдеевой предстоит встреча с третьей ракеткой планеты Кори Гауфф. Два года назад американка играла в финале парижского «мейджора».

Но женский теннис не всегда легко просчитать. Прорывы случаются часто. Так, на последнем Australian Open квалификацию преодолели три россиянки: Алина Корнеева, Анастасия Захарова и Мария Тимофеева. Все в итоге прошли первый круг, а 20-летняя Тимофеева вообще добралась до четвертого раунда.

Матч между Кори Гауфф и Юлией Авдеевой пройдет в воскресенье, 26 мая. Встреча стартует не раньше 12.00 по московскому времени.