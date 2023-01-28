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Сегодня, 16:08

Кафанов: «Буду приводить Хайкина в пример вратарям — как надо проявлять характер в спорте»

Алина Савинова
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как относится к переходу российского голкипера Никиты Хайкина в «Бристоль».

«К переходу Никиты отношусь положительно, он провел два отличных сезона в топ-клубе Норвегии, был первым номером. Не каждый решится все это оставить и уехать навстречу новому испытанию. Поехать в другую лигу, где никто ничего не гарантировал, и начинать все заново — не каждый сможет. Тем не менее, это шаг вперед в его карьере, потому что второй по значимости дивизион в Англии — очень высокий уровень.

Уверен, что у него все получится. Может, не сразу, возможно, стоит подождать своего шанса. В Норвегии он ждал год и потом стал первым номером и чемпионом. Никита не обладает какими-то выдающимися антропометрическими или физическими данными и добился всего этого прежде всего своей головой и анализом, потому что хороший вратарь — это заслуга умственных способностей. Я буду приводить его в пример вратарям — как надо проявлять характер в спорте, и доказывать свою состоятельность», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

25 января стало известно, что 27-летний вратарь перешел в «Бристоль» в качестве свободного агента. Его соглашение с клубом рассчитано до конца текущего сезона. Ранее Хайкин выступал за норвежский «Буде-Глимт», который покинул 1 января в связи с истечением срока контракта.

Источник: https://metaratings.ru/news/kafanov-o-khaikine-budu-privodit-ego-v-primer-vrataryam-kak-nado-proyavlyat-kharakter-v-sporte-223460/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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