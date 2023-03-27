Канчельскис собирается возглавить клуб из Европы или Азии в ближайшее время

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил, что в скором времени возобновит тренерскую карьеру в европейском или азиатском клубе.

«Во время перерыва на матчи сборных, в четверг, я летал на переговоры с одним из клубов. Команда из Европы или Азии пока сказать не могу, но скоро мы вместе дойдем до конечной точки и, дай бог, заключим соглашение.

Двигаемся step-by-step и только вперед. Ясность скоро уже наступит, и все узнают эту команду. А сейчас пока подождем", — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Последним клубом в тренерской карьере 54-летнего Канчельскиса был узбекистанский «Навбахор». Под руководством российского специалиста команда выиграла бронзовые медали Суперлиги Узбекистана спустя 13 сезонов без титулов.