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Сегодня, 12:22

Канчельскис собирается возглавить клуб из Европы или Азии в ближайшее время

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил, что в скором времени возобновит тренерскую карьеру в европейском или азиатском клубе.

«Во время перерыва на матчи сборных, в четверг, я летал на переговоры с одним из клубов. Команда из Европы или Азии пока сказать не могу, но скоро мы вместе дойдем до конечной точки и, дай бог, заключим соглашение.

Двигаемся step-by-step и только вперед. Ясность скоро уже наступит, и все узнают эту команду. А сейчас пока подождем", — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Последним клубом в тренерской карьере 54-летнего Канчельскиса был узбекистанский «Навбахор». Под руководством российского специалиста команда выиграла бронзовые медали Суперлиги Узбекистана спустя 13 сезонов без титулов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-27-kanchelskis-vo-vremya-pereryva-na-matchi-sbornykh-v-chetverg-ya-letal-na-peregovory-s-odnim-iz-klubov
Андрей Канчельскис
Футбол
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