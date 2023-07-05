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Зарубежные

Сегодня, 12:04

Канчельскис заявил, что Гунько стал чемпионом Армении на багаже Аленичева

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о работе Дмитрия Гунько в «Урарту», который стал чемпионом и выиграл Кубок Армении в прошлом сезоне.

Гунько был признан лучшим тренером сезона.

«Гунько признан лучшим тренером в чемпионате Армении? Могу только порадоваться за него и поздравить. Отличные достижения. Взять золото и выиграть кубок страны не легко в любом чемпионате. Можно ли сказать, что к успеху причастен предыдущий тренер «Урарту»? Есть такое выражение в футболе, что выигрывают на багаже какого-то специалиста. У каждого тренера свой багаж и немного чужого. Гунько работал в «Спартаке» при Аленичеве, Каррере, других специалистах. Перенимал их опыт. Уверен, этот опыт вместе с его знаниями помогли в Армении», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

11 июля «Урарту» примет боснийский «Зриньски» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Источник: Legalbet
Андрей Канчельскис
Дмитрий Гунько
ФК Урарту
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