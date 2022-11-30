«Кармиотисс» сделал заявление о Дзюбе: «Было бы честью для нас и для кипрского футбола, если бы он присоединился к нашей команде»

Сегодня, 18:00
Пресс-служба кипрского клуба «Кармиотисса» выступила с заявлением относительно слов якобы начальника команды Янниса Виолариса. Вчера в Sport24 появилась цитата Виолариса об интересе киприотов к российскому нападающему Артему Дзюбе. По его словам, он никогда ничего не слышал о таком игроке.
«Руководство клуба хотело бы прояснить заявление, которое было сделано 29 ноября 2022 года. Российский журналист задал вопрос относительно футболиста Артема Дзюбы. Ответ последовал от человека, которые не имеет отношения к нашему клубу. Генеральный менеджер клуба Антони Антониу и президент клуба Димитрий Пунин не знает человека по имени Яннис Виоларис. Футболист Артем Дзюба хорошо известен любителям футбола во всем мире. Было бы честью для нас и для кипрского футбола, если бы он присоединился к нашей команде», — говорится в заявлении клуба.
34-летний россиянин сейчас находится без команды после разрыва контракта с турецким «Адана Демирспор».
После 12 туров «Кармиотисса» занимает 7-е место в таблице чемпионата Кипра.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|3-2
|3
|3
|Сауд. Аравия
|2
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0-2
|1
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 1.70 X 3.50 П2 6.70
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 1.95 X 3.20 П2 4.70
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.20 X 4.60 П2 1.46
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.10 X 4.30 П2 1.68
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.70 X 3.40 П2 2.75
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.80 X 3.40 П2 2.14
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.70 X 4.70 П2 1.43
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.80 X 4.50 П2 1.68
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.90 X 5.20 П2 1.39
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Маркус Рэшфорд
Англия
|3
|3 (3 + 0)