Кокорин номинирован на звание лучшего игрока «Ариса» по итогам января

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин номинирован на звание лучшего игрока по итогам января.

Голосование будет проходить в социальных сетях клуба с Кипра.

В январе Александр Кокорин принял участие в 5 матчах чемпионата Кипра и отыграл 45 минут в матче Кубка Кипра, который «Арис» проиграл клубу АПОЭЛу (2:4).

В чемпионате Александр Кокорин в пяти матчах забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.