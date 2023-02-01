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Сегодня, 17:24

Кокорин номинирован на звание лучшего игрока «Ариса» по итогам января

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин номинирован на звание лучшего игрока по итогам января.

Голосование будет проходить в социальных сетях клуба с Кипра.

В январе Александр Кокорин принял участие в 5 матчах чемпионата Кипра и отыграл 45 минут в матче Кубка Кипра, который «Арис» проиграл клубу АПОЭЛу (2:4).

В чемпионате Александр Кокорин в пяти матчах забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

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16%

1.81
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ТБ 3.5

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Аталанта 0
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ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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