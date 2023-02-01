Кокорин номинирован на звание лучшего игрока «Ариса» по итогам января

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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин номинирован на звание лучшего игрока по итогам января.
Голосование будет проходить в социальных сетях клуба с Кипра.
В январе Александр Кокорин принял участие в 5 матчах чемпионата Кипра и отыграл 45 минут в матче Кубка Кипра, который «Арис» проиграл клубу АПОЭЛу (2:4).
В чемпионате Александр Кокорин в пяти матчах забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования