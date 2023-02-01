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Кирилл Кокорин, брат нападающего «Ариса» Александра Кокорина, отреагировал на слова футболиста о пользе опыта тюремного заключения.
Ранее российский форвард заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.
«Я не смотрел его интервью, времени не было, как я могу прокомментировать? Смотреть не буду, он сам мне все расскажет, зачем смотреть? Согласен ли с его мыслью? Ну я думаю, для профилактики какой-нибудь пару месяцев можно, для воспитания.
Из-за этого высказывания много критики в его адрес? За 15 лет профессиональной карьеры он не переживает за хейта», — цитирует Кокорина Metaratings.ru.
Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования