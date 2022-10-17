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Сегодня, 16:35

Кокорин рассказал, как искал себе новый клуб через соцсети

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как искал себе новый клуб через соцсети. Он также признался, что не хотел возвращаться в России.

«Я мог где угодно оказаться в России. Я первый раз обратился к «Фиорентине», когда уже начали вопросы не по заявке, вот эти непонятные истории. Я сам пришел, говорю: «У меня есть вариант, я хочу уйти». И все. И если бы я раньше рассматривал, я мог бы и раньше в России оказаться, но я не хотел в Россию возвращаться. Я понял, что я хочу остаться в том городе, где у меня будут лучшие условия жизни. Важной и школа была для ребенка, и все факторы, которые сходились. Я понимал что это аренда на год. Если учитывать, где я хочу провести аренду на год, то я выбрал Кипр. Турция еще была, Венгрия была, но знаешь, это варианты... Честно, я сам нашел через Instagram* (соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). Там появились старые знакомые, я им написал: «Где вы находитесь? Какой там вариант? Я хочу быстро уехать, сменить обстановку и все», — сказал Кокорин в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.

В текущем сезоне 31-летний футболист провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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