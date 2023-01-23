Роналду о дебюте за «Аль-Наср»: «Первый матч — первая победа. Отлично!»

Португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал свой дебют за «Аль-Наср».

37-летний форвард вышел в стартовом составе команды с капитанской повязкой на матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (1:0). Футболист провел на поле всю игру и не отличился результативными действиями.

«Первый матч — первая победа. Отличная работа, ребята! Спасибо всем фанатам за невероятную поддержку», — написал у себя в соцсетях Роналду.

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» на правах свободного агента в конце декабря 2022 года, контракт форварда рассчитан на 2,5 года. Футболист пропустил два матча команды из-за дисквалификации, которую получил еще в ноябре прошлого года, когда выступал за «Манчестер Юнайтед».