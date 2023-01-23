Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 01:10

Роналду о дебюте за «Аль-Наср»: «Первый матч — первая победа. Отлично!»

Иван Торопцев
Корреспондент
Криштиану Роналду (справа) и Андерсон Талиска.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал свой дебют за «Аль-Наср».

37-летний форвард вышел в стартовом составе команды с капитанской повязкой на матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (1:0). Футболист провел на поле всю игру и не отличился результативными действиями.

«Первый матч — первая победа. Отличная работа, ребята! Спасибо всем фанатам за невероятную поддержку», — написал у себя в соцсетях Роналду.

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» на правах свободного агента в конце декабря 2022 года, контракт форварда рассчитан на 2,5 года. Футболист пропустил два матча команды из-за дисквалификации, которую получил еще в ноябре прошлого года, когда выступал за «Манчестер Юнайтед».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Партия Шольца призвала к пересмотру политики в отношении России
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
«Аль-Наср» одержал победу в дебютном матче Криштиану Роналду и вышел в лидеры чемпионата Саудовской Аравии
Криштиану Роналду дебютировал за «Аль-Наср» в официальном матче
Криштиану Роналду выйдет с капитанской повязкой в дебютном матче за «Аль-Наср»
Криштиану Роналду впервые включен в стартовый состав «Аль-Насра» на официальный матч
Криштиану Роналду дебютирует за «Аль-Наср» в официальном матче 22 января
Супершоу Месси и Роналду в финальной дуэли: команда Лео победила 5:4, но Криштиану забил больше
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Жил Висенте» обыграл «Каса Пиу», Крицюк пропустил один мяч