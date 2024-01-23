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Сегодня, 10:30

Кубок Азии: где смотреть трансляции и расписание матчей 23 января

23 января на Кубке Азии по футболу пройдет четыре матча группового этапа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Ирана.
Фото Reuters
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На вторник, 23 января, запланированы четыре игры группового этапа: две в группе B и две — в группе С. Время начала матчей— московское.

Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью раздела «Матч-центр» на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляций на телеканале «Старт» по платной подписке.

Расписание матчей Кубка Азии

23 января, вторник

Группа B. Сирия — Индия — 14.30

Группа B. Австралия — Узбекистан — 14.30

Группа C. Гонконг — Палестина — 18.00

Группа C. Иран — ОАЭ — 18.00

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

Матчи группового этапа будут проходить с 12 по 25 января. Встречи 1/8 финала состоятся в промежуток с 28 по 31 января. Игры 1/4 финала пройдут 2 и 3 февраля. Полуфинальные встречи назначены на 6 и 7 января. Финал должен пройти 10 февраля. С 2019 матч за 3 место не проводится.

Кубок Азии: календарь в актуальном виде, результаты матчей и турнирные таблицы, новости и статьи

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