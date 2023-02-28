Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.

В список топ-3 номинантов на данную премию также вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), и Карим Бензема («Реал», Франция).

35-летний Месси помог сборной Аргентины завоевать золотые медали на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре. За семь матчей на мировом первенстве нападающий забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Церемония наград The Best от ФИФА прошла в ночь на 28 февраля в Париже (Франция).