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Зарубежные

Сегодня, 00:39

Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Лионель Месси.
Фото AFP
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Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.

В список топ-3 номинантов на данную премию также вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), и Карим Бензема («Реал», Франция).

35-летний Месси помог сборной Аргентины завоевать золотые медали на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре. За семь матчей на мировом первенстве нападающий забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Церемония наград The Best от ФИФА прошла в ночь на 28 февраля в Париже (Франция).

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФИФА
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