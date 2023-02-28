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Сегодня, 07:45

Стал известен расклад голосования и отрыв Месси при выборе лучшего игрока года

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Международная федерация футбола (ФИФА) по итогам голосования признала Лионеля Месси лучшим футболистом 2022 года. Аргентинец набрал 52 очка. Таким образом, его отрыв от ближайшего преследователя — 8 очков.

Второе место занял форвард сборной Франции Килиан Мбаппе (44), третий — его товарищ по национальной команде Карим Бензема (34).

35-летний Месси помог сборной Аргентины завоевать золотые медали на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре. За семь матчей на мировом первенстве нападающий забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Результаты голосования за звание футболиста года по версии ФИФА:

1. Лионель Месси — 52 очка

2. Килиан Мбаппе — 44

3. Карим Бензема — 34

4. Лука Модрич — 28

5. Эрлинг Хааланд — 24

6. Садио Мане — 19

7. Хулиан Альварес — 17

8. Ашраф Хакими — 15

9. Неймар — 13

10. Кевин де Брюйне — 10

11. Винисиус Жуниор — 10

12. Роберт Левандовский — 7

13. Джуд Беллингем — 3

14. Мохамед Салах — 2

Карим Бензема
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
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