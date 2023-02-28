Стал известен расклад голосования и отрыв Месси при выборе лучшего игрока года

Сегодня, 07:45
Международная федерация футбола (ФИФА) по итогам голосования признала Лионеля Месси лучшим футболистом 2022 года. Аргентинец набрал 52 очка. Таким образом, его отрыв от ближайшего преследователя — 8 очков.
Второе место занял форвард сборной Франции Килиан Мбаппе (44), третий — его товарищ по национальной команде Карим Бензема (34).
35-летний Месси помог сборной Аргентины завоевать золотые медали на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре. За семь матчей на мировом первенстве нападающий забил семь голов и сделал три результативные передачи.
Результаты голосования за звание футболиста года по версии ФИФА:
1. Лионель Месси — 52 очка
2. Килиан Мбаппе — 44
3. Карим Бензема — 34
4. Лука Модрич — 28
5. Эрлинг Хааланд — 24
6. Садио Мане — 19
7. Хулиан Альварес — 17
8. Ашраф Хакими — 15
9. Неймар — 13
10. Кевин де Брюйне — 10
11. Винисиус Жуниор — 10
12. Роберт Левандовский — 7
13. Джуд Беллингем — 3
14. Мохамед Салах — 2