Гагнидзе: «Нормально, что Роналду поехал в Саудовскую Аравию заработать»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе в комментарии для «СЭ» оценил переход португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

— Смотрели чемпионат мира?

— Конечно! Хотел, чтобы турнир выиграл Криштиану Роналду. Это мой кумир. Но выиграл Месси. И так хорошо.

— У Месси теперь есть Кубок мира, у Роналду — нет. Кто же лучше?

— Для меня все равно Роналду.

— Как восприняли его трансфер в «Аль-Наср»?

— Ему 38, это нормально.

— Не кажется ли вам, что он пошел за деньгами?

— У него большая семья. То, что он поехал в Саудовскую Аравию заработать, нормально.

В конце декабря 2022 года 37-летний португалец подписал контракт с «Аль-Насром» на два года. Последней командой нападающего был «Манчестер Юнайтед», который он покинул после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.