Зоран Тошич может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии

Сегодня, 13:48
Как стало известно «СЭ», бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может перейти в «Дебрецен».
Во вторник, 17 января 35-летний серб покинул казахстанский «Тобол», за который выступал с апреля 2021 года, в связи с истечением срока контракта.
В составе «Тобола» Тошич забил 11 голов и сделал 10 результативных передач в 50 матчах, он становился чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка страны.
«Дебрецен» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии-2022/23 с 20 очками в 16 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования