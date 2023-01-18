Зоран Тошич может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии

Как стало известно «СЭ», бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может перейти в «Дебрецен».

Во вторник, 17 января 35-летний серб покинул казахстанский «Тобол», за который выступал с апреля 2021 года, в связи с истечением срока контракта.

В составе «Тобола» Тошич забил 11 голов и сделал 10 результативных передач в 50 матчах, он становился чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка страны.

«Дебрецен» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии-2022/23 с 20 очками в 16 матчах.