Лунев — о возможном чемпионстве «Байера»: «Мы с Азмуном принесли чемпионский дух»

Голкипер сборной России и «Карабаха» Андрей Лунев вспомнил о своей игре в «Байере».

«Может быть, мы с Сердаром Азмуном принесли туда чемпионский дух (смеется). Ну да. А если серьезно, то, честно говоря, не ощущалось, что у них какие-то там комплексы и их надо изживать. Просто ребята в команде в основном молодые. И политика клуба больше ориентируется, скажем так, на сплав опыта и молодости. За счет этого они добиваются хороших результатов, особенно в этом сезоне. Дай Бог, чтобы и в следующих сезонах продолжали также доминировать», — цитирует Лунева «Известия».

29 марта Лунев с «Карабахом» досрочно стал чемпионом Азербайджана. В текущем сезоне 32-летний голкипер сыграл 26 матчей, в которых пропустил 35 мячей и 8 раз сыграл на ноль.

После 28 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 76 очков и занимает первое место.