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Сегодня, 13:26

«Маккаби» из Хайфы не планирует выкупать Лесового у «Динамо»

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Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой, арендованный «Маккаби» из Хайфы, не останется в израильском клубе, сообщает Sport5.

По сведениям источника, руководство «Маккаби» не планирует выкупать 26-летнего россиянина по окончании аренды. Сообщается, что полузащитник не оправдал надежд «Маккаби». Также в руководстве остались недовольны результатами команды в текущем сезоне.

Лесовой был арендован «Маккаби» в феврале 2024 года. На его счету 9 матчей за команду и ни одного результативного действия.

«Маккаби» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Израиля, отставая от лидирующего «Маккаби» из Тель-Авива на 10 очков за девять туров до окончания сезона.

Эли Швидлер

Даниил Лесовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Хайфа)
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