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Зарубежные

Сегодня, 12:50

Массовая драка с участием родителей произошла на матче среди игроков до 15 лет в Швеции

Виктория Кравченко
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Во время матча международного футбольного турнира среди игроков до 15 лет в Гетеборге (Швеция) произошла массовая драка с участием родителей, сообщает Expressen.

Потасовка случилась на турнире Gothia Cup. В конце игры одна из команд была недовольна решением судьи. В результате завязалась драка между зрителями, менеджерами и родителями.

После улаживания конфликта встреча была возобновлена, но столкновение двух футболистов привело к новой драке, в которую были вовлечены подростки и зрители.

После матча арбитру пришлось покидать поле при помощи официальных лиц матча, которые защищали его от разъяренных игроков и родителей.

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