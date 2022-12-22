Менеджер Роналду встретился с представителями «Аль-Насра», переговоры о переходе футболиста проходят успешно

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Менеджер нападающего Криштиану Роналду провел переговоры с представителями «Аль-Насра», сообщает журналист CNN Portugal Бруну Андраде.
По информации источника, встреча между сторонами состоялась в штаб-квартире клуба из Саудовской Аравии. Отмечается, что переговоры о переходе Роналду в «Аль-Наср» движутся к положительному результату.
Ранее Marca сообщала о том, что 37-летний португалец может подписать соглашение с «Аль-Насром» в ближайшие часы.
В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.