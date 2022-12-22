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Сегодня, 19:36

Менеджер Роналду встретился с представителями «Аль-Насра», переговоры о переходе футболиста проходят успешно

Алина Савинова
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Менеджер нападающего Криштиану Роналду провел переговоры с представителями «Аль-Насра», сообщает журналист CNN Portugal Бруну Андраде.

По информации источника, встреча между сторонами состоялась в штаб-квартире клуба из Саудовской Аравии. Отмечается, что переговоры о переходе Роналду в «Аль-Наср» движутся к положительному результату.

Ранее Marca сообщала о том, что 37-летний португалец может подписать соглашение с «Аль-Насром» в ближайшие часы.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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