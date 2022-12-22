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Сегодня, 16:14

ФИФА опубликовала список голкиперов, номинированных на приз The Best

Мария Гусева
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Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала список вратарей, номинированных на приз The Best-2022.

В число претендентов на награду вошли Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Яссин Буну («Севилья», Марокко), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб, Хорватия), Майк Меньян («Милан», Франция), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) и Мануэль Нойер («Бавария», Германия).

При подведении итогов будут рассматриваться результаты игроков в период с 8 августа 2021 по 18 декабря 2022 года.

Церемония вручения наград состоится 27 февраля 2023 года. В прошлом году лучшим голкипером был признан вратарь «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди.

Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
Доминик Ливакович
Мануэль Нойер
Тибо Куртуа
Футбол
Эмилиано Мартинес
Яссин Буну
ФИФА
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