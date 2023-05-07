КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:15

Месси перейдет в клуб из Саудовской Аравии вместе с Бускетсом и Альбой

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси перейдет в клуб из Саудовской Аравии вместе с игроками «Барселоны» Серджи Бускетсом и Жорди Альбой, сообщает Sport.es.

По данным источника, еще три месяца назад аргентинец был категорически против переезда в Саудовскую Аравию, но на данный момент такое развитие событий выглядит наиболее вероятным. Он хочет продолжать играть, но реалистично оценивает свое состояние и понимает, что уже вряд ли сможет выступать на высшем уровне.

Информируется, что 35-летний аргентинец думал о переходе в «Барселону», но его вряд ли удастся осуществить из-за плохого финансового состояния клуба. Месси поедет в Саудовскую Аравию не один, а в компании Бускетса и Альбы. Форвард хочет, чтобы в новой обстановке его окружали люди, которым он доверяет.

Бускетс и Альба знают об этом плане, они уже дали согласие на переезд. За сезон в Саудовской Аравии они заработают в три раза больше, чем за год в «Барселоне». Сейчас речь идет о том, что Месси, Альба и Бускетс заключат с одним из саудовских клубов контракты по схеме «1+2».

Ранее The Times сообщал, что «ПСЖ» готов продолжить переговоры о продлении контракта с Месси.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Sport.es
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
8
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Глава минобороны Украины назвал сильную сторону российских солдат
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре
В Ейске автомобиль взорвался при попытке задержать запершегося в салоне водителя
Минобороны опубликовало данные о размере зарплат контрактников в зоне спецоперации
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: Месси: скандальный разрыв с «ПСЖ» и возвращение в «Барселону»?
The Times: «ПСЖ» готов продолжить переговоры о продлении контракта с Месси
Роналдиньо — о Месси: «Если освистываете лучшего игрока в мире, кому будете аплодировать?»
Видаль — о нападках на Месси: «Нельзя оскорблять лучшего игрока в мире»
Президент фанатского объединения «ПСЖ» призвал Неймара уйти из команды вслед за Месси
Возвращение Месси в «Барселону» практически невозможено
Месси извинился перед «ПСЖ» за поездку в Саудовскую Аравию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бенфика» с минимальным счетом обыграла «Брагу»