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Сегодня, 18:00

«Навбахор» — «Аль-Хиляль»: смотреть трансляцию матча азиатской Лиги чемпионов

«Навбахор» сыграет с «Аль-Хилялем» в Лиги чемпионов АФК 28 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Неймар (ФК «Аль-Хиляль»).
Фото Reuters
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«Навбахор» сыграет с «Аль-Хилялем» в матче 5-го тура Лиги чемпионов АФК во вторник, 28 ноября. Игра пройдет на «Городском стадионе» в Намангане (Узбекистан) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр START по платной подписке. Начнется эфир в 20.50 по московскому времени. Также следить за игрой в России можно в онлайн-сервисе Okko платно.

В группе D узбекистанская команда и клуб из Саудовской Аравии набрала одинаковое количество очков — по 10. «Аль-Хиляль» опережает по дополнительным показателям и занимает первую строчку. «Навбахор» расположился на 2-й строчке.

Азиатская Лига чемпионов: состав групп и расписание матчей

Футбол
ФК Аль-Хиляль
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