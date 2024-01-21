Николай Шпилевский оценил будущее Кокорина в «Арисе»

Отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский поделился мнением о будущем форварда Александра Кокорина в клубе.

«Мне нравится, что Александр в последних играх делает то, что от него ожидают. И дело не только в статистике, но и в объеме работы, поиске мяча, количестве единоборств. Он очень подвижен даже в этом возрасте, а что касается футбольного интеллекта, тут и спорить не о чем», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кокорин провел 18 матчей в составе «Ариса», в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.