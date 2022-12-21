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Сегодня, 17:46

Новый домашний стадион «Ариса» откроют 22 декабря

Мария Гусева
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В Лимасоле откроют новый стадион «Альфамега Стэдиум», который станет домашней ареной «Ариса».

В первом матче на новом стадионе сыграют «Арис» и АПОЭЛ. Встреча пройдет в четверг, 22 декабря, в 19.00 по московскому времени.

За «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин. В текущем сезоне 31-летний форвард провел за кипрский клуб 10 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Арис» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 31 очко. АПОЭЛ располагается на 1-й строчке с 36 очками.

Источник: https://t.me/arislimassol/5886
Александр Кокорин
Футбол
ФК АПОЭЛ
ФК Арис (Лимасол)
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