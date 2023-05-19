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Сегодня, 14:06

Петреску: «Кокорин — лучший форвард, которого я когда-либо тренировал»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Дан Петреску высказался о признании российского форварда «Ариса» Александра Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23.

«Я рад за Кокорина, Саша снова доказал, что он лучший! Как только я пришел в «Динамо», то сразу сказал — это лучший российский игрок на ближайшие двадцать лет. Хорошо, что ближе к тридцати его талант никуда не делся. Даже сейчас, работая в Румынии, не раз говорю своим игрокам: «Кокорин — лучший форвард, которого я когда-либо тренировал». Это футболист большого таланта», — приводит Sport24 слова Кокорина.

В текущем сезоне россиянин провел 28 матчей за «Арис» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-19-petresku-kokorin-luchshiy-forvard-kotorogo-ya-kogda-libo-treniroval-i-on-snova-dokazal-eto
Александр Кокорин
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