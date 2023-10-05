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Сегодня, 13:00

Президент сербского «Спартака» рассказал о деталях переговоров с Кержаковым

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Кержаков.
Фото ФК «Спартак» Суботица
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Президент «Спартака» из сербской Суботицы Никола Симович в интервью «СЭ» рассказал о деталях переговоров, в результате которых главным тренером команды стал Александр Кержаков.

— Насколько легкими были переговоры?

— Не могу назвать их особенно сложными. Я от имени клуба и Саша обсуждали множество деталей, важных для обеих сторон. Для «Спартака» важно, чтобы наш тренер понимал и разделял клубную стратегию. У нас должна быть молодая команда (средний возраст «Спартака» — 23,2 года, в ней всего три легионера. — Прим. И.Р). Сербская лига делает акцент на прогрессе молодежи и ее трансферах на европейский рынок. Большинство клубов наполняют свой бюджет именно так. Такая же ситуация и у нас, и наш тренер должен помогать молодым игрокам расти.

Со стороны Кержакова был интерес к условиям, касающимся тренировочных полей, стадиона, инфраструктуры. Также он просматривал ряд матчей, чтобы посмотреть возможности отдельных игроков и команды в целом, понять уровень лиги. Но не могу сказать, что Саша был слишком требователен. Его интересовали нормальные вещи, он не настаивал на чем-то невыполнимом. Как я понял, у него был плохой опыт на Кипре, где у него не было даже каких-то базовых вещей, необходимых профессиональному футбольному клубу. Мы небогаты, но у нас такие вещи есть, поэтому никакого недопонимания не возникло.

Президент &laquo;Спартака&raquo; Никола Симович и&nbsp;Александр Кержаков. «Кержаков — самый большой человек в футболе, который когда-либо появлялся в нашем клубе». Интервью с президентом «Спартака» из Суботицы

В июне 2023 года 40-летний специалист возглавил «Спартак» из Суботицы, выступающий в высшем дивизионе Сербии. Контракт с 40-летним специалистом подписан по схеме «1+1».

«Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии, набрав 12 очков в 9 турах.

Александр Кержаков
ФК Спартак (Суботица)
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