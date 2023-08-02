Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Саудовская Аравия
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 08:15

Романцев — об отставке Черчесова: «Владельцы «Ференцвароша» не правы»

Александр Львов
Обозреватель
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев считает неверным решение руководства «Ференцвароша» уволить Станислава Черчесова из клуба.

— Не удивило ли вас увольнение Станислава Черчесова после поражения от «Клаксвика», учитывая, что с российским тренером «Ференцварош» дважды стал чемпионом и выиграл Кубок? И стоит ли ему взять паузу в карьере или, если поступят предложения, сразу браться за новую работу?

— На мой взгляд, по-спортивному владельцы клуба не правы. Да, поражение обидное, потеряны немалые деньги, вскипели болельщики с прессой. И руководство пошло на поводу эмоций, разом вычеркнув все хорошее, что тренер делал до этого, не оставив ему права на ошибку. Зная Стаса, допускаю, что мог после матча погорячиться и он. Как случилось с Валерием Газзаевым, когда его «Динамо» проиграло «Айнтрахту». При первой же возможности мы со Станиславом обязательно обсудим этот неприятный момент, который еще раз напомнил, насколько непредсказуема тренерская судьба.

Что дальше? Зная характер Черчесова, его умение переносить любые жизненные трудности, уверен — эта история только добавит ему твердости и веры в себя. А тренер он уже состоявшийся, с именем, которое знают и в Европе. Не стоит брать никаких пауз — нужно не останавливаясь идти вперед. Надеюсь, что на него будет спрос в России, где, уверен, он сделает крепкую, интересную команду, с которой обязательно добьется новых побед.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года, 19 июля 2023 года 59-летний специалист был отправлен в отставку после поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Квинси Промес, Виктор Мозес и&nbsp;Тео Бонгонд радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Балтики&raquo;. «С таким характером «Спартак» поборется за чемпионство!» Романцев — о Черчесове, Личке и конкурентах «Зенита»

Олег Романцев
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
7
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Контракты Овечкина и Кузнецова вошли в топ-3 худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic
Килиан Мбаппе больше не может активировать опцию продления контракта с «ПСЖ»
Военные ВС РФ сообщили об авиаударах по ВСУ на запорожском направлении
В США определили судью для ведения дела экс-президента Дональда Трампа
В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве из-за помощи Киеву
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Юри Алберто помог «Коринтианс» обыграть «Ньюэллс Олд Бойз»