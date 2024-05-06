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Роналду проводит самый результативный сезон на клубном уровне с 2016 года

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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду проводит самый результативный сезон за последние восемь лет.

На счету форварда после матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в котором он отметился хет-триком в ворота «Аль-Вахды» (6:0), теперь 45 голов. Больше было в сезоне-2015/16. Тогда португалец, выступавший за «Реал», отличился 51 раз.

39-летний Криштиану подписал контракт с «Аль-Насром» в январе 2023 . Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро. После победы над «Аль-Вахдой» команда Роналду идёт на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду
Футбол
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