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Сегодня, 18:44

Сборная Ирака отменила сбор в Сочи перед матчем с россиянами

Мария Гусева
Футболисты сборной Ирака.
Фото Global Look Press
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Сборная Ирака отказалась проводить сбор в Сочи перед товарищеским матчем с национальной командой России.

«Сбор отменен, команда прилетит в Санкт-Петербург 24 марта, чтобы 26 марта сыграть со сборной России, — цитирует ТАСС пресс-службу сборной Ирака. — Причина отмены сбора заключается в том, что план поездки, составленный российской стороной, не соответствовал нашей программе подготовки к игре».

Сборные России и Ирака сыграют товарищеский матч 26 марта в Санкт-Петербурге.

Также российская национальная команда проведет встречу с Ираном. Матч пройдет в Тегеране на стадионе «Азади» 23 марта.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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