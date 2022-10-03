Черчесов о первом поражении «Ференцвароша» в чемпионате: «Обязательно проведем работу над ошибками»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о матче чемпионата Венгрии с «Кечкеметом» (0:2). Это поражение стало первым для команды российского специалиста после шести побед на старте.

— До этого у вас было шесть побед в шести турах. Что случилось в воскресенье?

— Неудачно начали матч, а второй гол нам забили с сомнительного пенальти, который не смогли проверить по системе ВАР: именно в этот момент система вышла из строя. Потом «Ференцварош» создал не одну возможность забить гол, но в итоге не получилось. Теперь обязательно проведем работу над ошибками. Да, потерпели первое поражение в чемпионате, что неприятно. Зато сохранили интригу в турнире (смеется).

— Поле, на котором вас принимал «Кечкемет», больше похоже на огород...

— Честно говоря, впервые за все время работы в Венгрии увидел такой плохой газон в высшем дивизионе. Это момент сыграл против нас, однако, прежде всего, необходимо винить в неудаче не покрытие, а самих себя.

«Ференцварош» с 18 очками после 7 матчей занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, «Кечкемет» с 16 очками после 9 игр идет вторым.