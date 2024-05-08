Ташуев: «Первый матч «Баварии» и «Реала» напоминал мне шахматную партию, второй будет таким же»

Бывший главный тренер «Ахмата», «Факела» и ряда других российских клубов Сергей Ташуев поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».

«Первый матч «Баварии» и «Реал Мадрида» напоминал мне шахматную партию, где идет позиционная игра, каждый ищет ошибку и где бы нарисовать шахматный этюд и уколоть — так игра и приходила. Матч сродни «чемпионата мира по шахматам». Думаю, вторая игра будет такая же. Немцы — они в Африке немцы. Нет смысла оглядываться на вылет в Кубке Германии или чемпионат страны. Один матч финала лиги чемпионов решает все. На самом деле, «Бавария» провела хороший матч с «Реалом». Возможно, защитникам «Баварии» не хватило класса. Здесь нужно следить за ошибками соперника. «Бавария» — опытная команда. Не сказал бы, что у «Реала» есть большое преимущество. Шансы равны», — сказал Ташуев ODDS.kz

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в среду, 8 мая, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабэу» и начнется в 22.00 мск. Первая игра, прошедшая в Германии 30 апреля, завершилась ничьей 2:2.