Троих арбитров и директора клуба пожизненно отстранили от футбола из-за взяток в Узбекистане

Спортивный директор клуба «Коканд-1912» Шухрат Муминов и три арбитра пожизненно отстранены от футбола, сообщает пресс-служба ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

По данным АФУ, Муминов в прошедшем сезоне заплатил арбитрам Хусану Музаффарову, Обиду Джумаеву и Джасуру Рустамову за положительные исходы в матчах его команды в чемпионате Узбекистана.

«К ним применен пожизненный запрет на любую деятельность, связанную с футболом, и штрафные дисциплинарные меры», — сказано в заявлении АФУ.