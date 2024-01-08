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Судейство

Сегодня, 10:08

Троих арбитров и директора клуба пожизненно отстранили от футбола из-за взяток в Узбекистане

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор клуба «Коканд-1912» Шухрат Муминов и три арбитра пожизненно отстранены от футбола, сообщает пресс-служба ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

По данным АФУ, Муминов в прошедшем сезоне заплатил арбитрам Хусану Музаффарову, Обиду Джумаеву и Джасуру Рустамову за положительные исходы в матчах его команды в чемпионате Узбекистана.

«К ним применен пожизненный запрет на любую деятельность, связанную с футболом, и штрафные дисциплинарные меры», — сказано в заявлении АФУ.

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