В чемпионате Норвегии станут использовать ВАР

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Как стало известно «СЭ», в сезоне-2023 в чемпионате Норвегии, который стартует в первой половине апреля, станут использовать видеоарбитров.
В ходе матчей турнира норвежцы планируют применять виртуальные офсайдные линии (ВОЛ), но не будет технологии полуавтоматического определения офсайда (САОТ) и определения взятия ворот (ГЛТ).
ВАР-центр оборудован в Осло.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования