В чемпионате Норвегии станут использовать ВАР

Как стало известно «СЭ», в сезоне-2023 в чемпионате Норвегии, который стартует в первой половине апреля, станут использовать видеоарбитров.

В ходе матчей турнира норвежцы планируют применять виртуальные офсайдные линии (ВОЛ), но не будет технологии полуавтоматического определения офсайда (САОТ) и определения взятия ворот (ГЛТ).

ВАР-центр оборудован в Осло.