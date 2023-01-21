Китайский агент о Дзюбе: «Не думаю, что у нас кто-то может подписать игрока с такими высокими требованиями»

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Китайский футбольный агент Ван Чанчжу прокомментировал слухи о том, что российский нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в Китае.
«Я не слышал, чтобы какой-либо китайский клуб вел переговоры с Дзюбой или хотя бы просто интересовался им. Не думаю, что у нас кто-то вообще в состоянии подписать игрока с такими высокими требованиями по зарплате. Максимум, что китайские клубы могут предложить — 1,7 миллиона чистыми. Если Дзюба согласится на меньшую зарплату, чем ему хочется, тогда все возможно. Но если нет, то без шансов», — приводит слова агента Sport24.
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования