Китайский агент о Дзюбе: «Не думаю, что у нас кто-то может подписать игрока с такими высокими требованиями»

Китайский футбольный агент Ван Чанчжу прокомментировал слухи о том, что российский нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в Китае.

«Я не слышал, чтобы какой-либо китайский клуб вел переговоры с Дзюбой или хотя бы просто интересовался им. Не думаю, что у нас кто-то вообще в состоянии подписать игрока с такими высокими требованиями по зарплате. Максимум, что китайские клубы могут предложить — 1,7 миллиона чистыми. Если Дзюба согласится на меньшую зарплату, чем ему хочется, тогда все возможно. Но если нет, то без шансов», — приводит слова агента Sport24.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.