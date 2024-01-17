В «Пари НН» сообщили, что в течение 2-3 дней должны получить деньги от «Ференцвароша» за Севикяна

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос, когда клуб получит выплату от «Ференцвароша» за трансфер полузащитника Эдгара Севикяна.

«Венгры увеличили предложение и оставили опцию процента с последующей продажи. За это они получили два дня на перевод денег. Насколько знаю, выплату уже отправили. Она должна прийти в течение двух-трех дней», — приводит «РБ Спорт» слова Кондратова.

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош». Спортивный директор венгерского клуба Тамаш Хайнал заявил, что Севикян мотивирован присоединиться к команде.

В этом сезоне полузащитник провел за «Пари НН» 24 матча, в которых отметился 7 голами.

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