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Сегодня, 22:25

В «Пари НН» сообщили, что в течение 2-3 дней должны получить деньги от «Ференцвароша» за Севикяна

Алина Савинова
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос, когда клуб получит выплату от «Ференцвароша» за трансфер полузащитника Эдгара Севикяна.

«Венгры увеличили предложение и оставили опцию процента с последующей продажи. За это они получили два дня на перевод денег. Насколько знаю, выплату уже отправили. Она должна прийти в течение двух-трех дней», — приводит «РБ Спорт» слова Кондратова.

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош». Спортивный директор венгерского клуба Тамаш Хайнал заявил, что Севикян мотивирован присоединиться к команде.

В этом сезоне полузащитник провел за «Пари НН» 24 матча, в которых отметился 7 голами.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ferentsvarosh-otpravil-den-gi-za-sevikyana-pari-nn-dolzhen-poluchit-v-techenie-2-3-dnej/
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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